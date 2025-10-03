РТ направит более 382 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот

3 октября 2025  11:11

Правительство Республики Татарстан выделит свыше 382 миллионов рублей на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти средства будет закуплено 97 квартир в семи муниципальных образованиях республики.

Наибольшее количество жилых помещений - 84 квартиры - планируется приобрести в Зеленодольском районе. В других территориях распределение следующее: Балтасинский район получит 4 квартиры, Мамадышский район - 3 квартиры, Казань - 2 квартиры. По одной квартире будет выделено для Новошешминского, Актанышского и Чистопольского районов.

Площадь приобретаемого жилья составит от 24 до 36 квадратных метров. Финансирование осуществляется в рамках реализации государственной программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

