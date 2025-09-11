РТ заняла второе место в России по использованию сервиса «Мобильный избиратель»

огласно данным Министерства цифрового развития России, Республика Татарстан продемонстрировала одну из самых высоких в стране активность в использовании цифровых сервисов для подготовки к выборам. По количеству поданных через портал «Госуслуги» заявлений на выбор удобного избирательного участка с помощью сервиса «Мобильный избиратель» регион занял вторую позицию в общероссийском рейтинге.

Жители Татарстана подали 28,3 тысячи заявлений, уступив только Краснодарскому краю (35,6 тысяч заявлений). Общее количество россиян, воспользовавшихся возможностью выбора участка для голосования, составило 289 тысяч человек.

Параллельно 1,7 миллиона граждан по всей стране выбрали формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Отдельно отмечается, что более 17,7 тысячи россиян, включая жителей Татарстана, планируют проголосовать на специальных избирательных участках в Москве за глав своих субъектов.