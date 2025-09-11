РТ заняла второе место в России по использованию сервиса «Мобильный избиратель»

news_top_970_100
Республика
11 сентября 2025  14:30

огласно данным Министерства цифрового развития России, Республика Татарстан продемонстрировала одну из самых высоких в стране активность в использовании цифровых сервисов для подготовки к выборам. По количеству поданных через портал «Госуслуги» заявлений на выбор удобного избирательного участка с помощью сервиса «Мобильный избиратель» регион занял вторую позицию в общероссийском рейтинге.

Жители Татарстана подали 28,3 тысячи заявлений, уступив только Краснодарскому краю (35,6 тысяч заявлений). Общее количество россиян, воспользовавшихся возможностью выбора участка для голосования, составило 289 тысяч человек.

Параллельно 1,7 миллиона граждан по всей стране выбрали формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Отдельно отмечается, что более 17,7 тысячи россиян, включая жителей Татарстана, планируют проголосовать на специальных избирательных участках в Москве за глав своих субъектов.

news_right_column_240_400
Новости
Выборы и праздник: что ждет жителей Татарстана в это воскресенье
Выборы и праздник: что ждет жителей Татарстана в это воскресенье
В Казани учреждена дополнительная поддержка для семей с детьми-инвалидами
РТ заняла второе место в России по использованию сервиса «Мобильный избиратель»
Бюджет РТ получил 30,7 миллиарда рублей, что на 62% больше чем годом ранее
КХЛ выплатит «Ак Барсу» 111 млн рублей по итогам прошлого сезона
В Казани воссоздают исторический павильон в Фуксовском саду силами волонтеров
Медиапроект «Татарстан голосует» объединит республику в прямом эфире в день выборов
Фурункул: почему появляется и как лечить правильно