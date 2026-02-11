«Рубин» планировал подписать греческого защитника Триантафиллоса Цапраса

«Рубин» проявлял интерес к 24-летнему защитнику «Левадиакоса» Триантафиллосу Цапрасу, сообщает sport24.gr. Издание утверждает, что казанский клуб в зимнее сделал грекам предложение о трансфере игрока за 1 млн евро. «Рубин» получил отказ, так как «Левадиакос» оценивает футболиста в 1,5 млн евро при рыночной стоимости в миллион. Летом 2025 года греки также отказали в трансфере «Браге» и «Нюрнбергу».

Фланговый защитник, способный сыграть в центре, в текущем сезоне провёл 20 матчей в греческой Суперлиге, забил гол и восемь раз ассистировал партнёрам. Вместе с Себастьяном Паласиосом и Андрией Живковичем Цапрас входит в число лучших ассистентов лиги. Всю карьеру защитник проводит в составе «Левадиакоса». За 155 матчей он забил 13 голов и 25 раз сделал результативные передачи.