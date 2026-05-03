«Рубин» поздравил 60-летнего Марата Сафиуллина рекордным живым коридором

Казанский футбольный клуб «Рубин» оригинально поздравил своего президента Марата Сафиуллина с 60-летним юбилеем. На клубной базе для него выстроили самый протяженный коридор в истории команды.

В импровизированной церемонии приняли участие игроки академии, женской и основной команд — всего 12 коллективов. Именинник, облачившись в клубную майку, пробежал сквозь строй под аплодисменты. Финишировал Сафиуллин у большого торта с цифрой «60», который держал воспитанник системы «Рубина» и полузащитник основы Илья Рожков.

После забега президент клуба поблагодарил всех за атмосферу единства, подчеркнув, что «Рубин» — это не только игроки РПЛ, но и большая семья тренеров, административного штаба и академии, объединенных общей задачей создания национальной идеи футбола в республике.