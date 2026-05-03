Владимир Леонов подвел итоги Казанского марафона – 2026

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов оценил третий, заключительный день Казанского марафона, который проходил в столице региона с 1 по 3 мая. Он отметил, что организаторы в 12-й раз подряд проводят это событие и ежегодно стремятся внести улучшения. В этом году была скорректирована трасса, сделав ее более удобной, что позволяет Казани входить в число лучших городов по организации марафонов наравне с Москвой и Санкт-Петербургом. Особую сложность, по словам министра, добавил растянутый на три дня формат соревнований.

Количество участников в 2026 году достигло 45 тысяч человек, причем 70% из них приехали из других регионов. Столицу Татарстана посетили бегуны из 78 регионов России и 39 зарубежных стран. Призовой фонд соревнований превысил 10 млн рублей.

В рамках чемпионата России, проходившего на Казанском марафоне, 32-кратный чемпион страны по легкой атлетике Владимир Никитин установил новый рекорд России на дистанции 42,2 км с результатом 2:28:09, побив достижение Дмитрия Неделина. Среди женщин победу одержала Луиза Лега (2:23:05), также обновившая рекорд трассы.