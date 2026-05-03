Владимир Никитин побил рекорд России на Казанском марафоне

На дистанции 42,2 км в рамках Казанского марафона российский легкоатлет Владимир Никитин финишировал с результатом 2 часа 8 минут 9 секунд. Это время стало новым национальным рекордом.

Предыдущее достижение принадлежало Дмитрию Неделину (2:08:54), которое он показал 26 апреля в Дюссельдорфе. До этого рекорд России с 2007 года держался за Алексеем Соколовым (2:09:07). Отметим, что достижение Никитина — первый случай в истории, когда рекорд страны в марафоне был установлен на российской территории.

Среди женщин победительницей стала Луиза Лега, пробежавшая дистанцию за 2 часа 23 минуты 5 секунд. Она также обновила рекорд трассы на казанском событии, которое проходит в столице Татарстана с 1 по 3 мая уже в 12-й раз.