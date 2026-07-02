«Рубин» продлил контракт с Артуром Нигматуллиным

Казанский клуб продлил ещё на один сезон соглашение с 35-летним вратарём Артуром Нигматуллиным. В минувшем сезоне голкипер был задействован исключительно в кубковых играх: в семи встречах он пропустил девять мячей и отстоял на «ноль» в матче с «Оренбургом». За два года в Казани Нигматуллин отыграл в футболке «Рубина» 14 матчей, пропустил 20 мячей и в двух встречах оставил ворота в неприкосновенности.

Также казанский клуб объявил об уходе 33-летнего полузащитника Антона Швеца. Футболист, получивший разрыв крестообразной связки в октябре 2025 года, принял решение завершить карьеру. Полузащитник присоединился к «Рубину» свободным агентом в сентябре 2025 года, однако успел отыграть лишь 28 минут в кубковой игре с «Оренбургом» и 37 минут в матче РПЛ против «Акрона».