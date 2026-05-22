РЖД запустят новый туристический поезд «Три столицы» через Казань

22 мая 2026  10:37

В 2027 году «Российские железные дороги» расширят сеть туристических маршрутов. Всего в график следующего года и первый квартал 2028-го будет добавлено 11 новых направлений, благодаря чему общее количество турпоездов достигнет 131, а география путешествий охватит 54 субъекта РФ.

Один из свежих маршрутов под названием «Три столицы» соединит Москву, Казань и Ижевск. Помимо столицы Татарстана, в список новых направлений вошли Удмуртия, Тверская область (Ржев, Торжок, Калязин), а также населенные пункты Шуя, Щекино и Углич.

Отметим, что Казань входит в число самых востребованных туристических городов России: по итогам 2025 года она заняла третье место по популярности у путешественников.

