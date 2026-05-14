С 1 мая заключившим контракт с Минобороны простят долги до 10 миллионов рублей

Если вы заключите контракт с Минобороны с 1 мая этого года, вам могут списать долги до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Главное, чтобы контракт был хотя бы на год. Такой закон уже приняла Госдума. Речь про долги, по которым суд вынес решение о взыскании или выписал исполнительный лист - и это решение вступило в силу до 1 декабря 2024 года. Этот закон также действует на жён и мужей контрактников.

Кстати, за первый год службы военный может получить до 20 миллионов рублей, если хорошо служит. Сюда входят: 2,9 миллиона рублей единовременной выплаты за подписание контракта, ежемесячная зарплата от 210 000 рублей, доплаты за уничтожение вражеской техники, активные наступательные действия и другие бонусы.

Напоминаем: с 1 января в Татарстане подняли выплаты для желающих заключить контракт с Минобороны до 2,9 миллиона рублей - это одна из самых крупных выплат в стране и самая большая в Приволжском федеральном округе.

Для тех, кто хочет подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, работает отдельная горячая линия. Чтобы на неё попасть, позвоните по номеру 117 и нажмите кнопку «4». Если человек по предварительным данным подходит для контракта в Войска беспилотных систем, его контакты передадут специалисту в пункт отбора.

Бойцы этих новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и едет по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и катера без команды. Минимальный срок контракта - один год. Главная особенность службы в Войсках беспилотных систем в том, что контракт заключают от года и его не продлевают автоматически. Ещё военнослужащего не переведут в другие войска, а обучение будет длиться не меньше двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у тех, кто любит компьютерные игры: у них хорошо развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс помогает учиться быстрее.

Узнать больше о подписании контракта с Минобороны РФ в Татарстане можно по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.