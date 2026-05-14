Татарстан занял седьмое место в России по числу индивидуальных предпринимателей

news_top_970_100
Республика
14 мая 2026  12:38

По данным ФНС на конец марта 2026 года, в республике зарегистрировано 122 347 индивидуальных предпринимателей. По этому показателю Татарстан уступает Москве, Московской области, Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Ростовской и Свердловской областям. Также в десятку лидеров вошли Башкортостан, Челябинская и Новосибирская области.

Что касается самозанятых, на 30 апреля 2026 года в Татарстане их насчитывалось 471 887 человек (включая 23 969 ИП). Больше плательщиков налога на профессиональный доход только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях. За республикой следуют Башкортостан, Дагестан и Челябинская область.

news_right_column_240_400
Новости
Арт-резиденция «РЕАКТОР» объявила набор на шестой сезон образовательных лабораторий
В Лядском саду Казани появился рельеф «Влюбленный кафешенок»
Казанский «Рубин» сыграет в бирюзовом комплекте в честь Дня химика
С 1 мая заключившим контракт с Минобороны простят долги до 10 миллионов рублей
Татарстан занял седьмое место в России по числу индивидуальных предпринимателей
Как оформить общую скважину для садоводческих товариществ
Можно ли спасти семенной картофель после потопа в погребе?
Татарстан запустил программу вывода российских IT-решений на зарубежные рынки