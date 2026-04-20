С 25 апреля в Казани запустят шесть сезонных автобусных маршрутов для садоводов

20 апреля 2026  15:23

 столице Татарстана со следующей недели возобновляется движение сезонных автобусов, следующих к садоводческим товариществам. Как сообщили в городском комитете по транспорту, маршруты начнут работать с 25 апреля и будут действовать до 1 ноября.

Всего запланировано шесть направлений. По будням на линию выйдут девять автобусов, а по выходным — одиннадцать. Распределение транспорта следующее:

  • №39с «Ветеринарная академия — ж.м. Станция Дербышки» — одна машина ежедневно;
  • №41с «39-й квартал — СО «Крутушка» — одна машина ежедневно;
  • №92с «КДК им. Ленина — «Дальние сады» — три автобуса в будни, пять — в выходные;
  • №101с «Горьковское шоссе — СО «Текстильщик» — две машины ежедневно;
  • №109с «Кафе «Полет» — СНТ «Заречье» — одна машина ежедневно;
  • №111с «Станция метро «Проспект Победы» — «Жиркомбинат» — одна машина ежедневно.

Стоимость проезда перевозчики устанавливают самостоятельно в зависимости от направления. Ознакомиться с полным расписанием можно на официальном сайте комитета. Дополнительную информацию также можно получить по телефону горячей линии: +7 (843) 223-28-28.

С 25 апреля в Казани запустят шесть сезонных автобусных маршрутов для садоводов
