Объявлен прием заявок на конкурс видеороликов о туристической привлекательности России

Стартовал третий конкурс фестиваля геобрендов «Земля открытий». Заявки принимаются до 1 июня. Мероприятие продолжает номинацию «Развитие и продвижение территорий» национальной премии «Серебряный Лучник». Цель — выявить лучшие видео, рассказывающие о культурном богатстве, уникальности и разнообразии регионов России.

В этом году предусмотрено 29 номинаций, включая «Архитектурное наследие», «Гастрономическое богатство», «Географическую уникальность» и «Город моей мечты». За два предыдущих сезона на конкурс поступило около 700 работ из более чем 50 регионов. Участвовать могут как специалисты (коммуникационных агентств, пресс-служб, туристической сферы), так и жители, чья профессия не связана с этими областями. Победителей ждут награды и рекомендации от экспертов по созданию качественного видеоконтента.