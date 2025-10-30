С начала 2025 года в Татарстане произошло 104 смертельных случая на пожарах

В Татарстане стала ухудшила статистика по смертям на пожарах. Несмотря на то что самих возгораний стало меньше, число погибших в них людей выросло. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Олег Маринин.

С начала 2025 года в республике произошло уже 104 смертельных случая на пожарах. Для сравнения, за такой же период прошлого года погиб 81 человек. Особенную тревогу вызывает гибель детей: в этом году огонь унес жизни пяти детей, тогда как в прошлом году погибли трое. Возраст погибших детей — от одного года до 16 лет.

Как пояснил Олег Маринин, в большинстве трагедий с детьми виноваты взрослые. Основные причины пожаров — это неосторожность с огнем и неисправная проводка. Часто родители или родственники находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и не могут помочь детям.

Привел спикер и несколько страшных примеров. В феврале в Казани из-за непотушенной сигареты погибли женщина-инвалид и ее 12-летняя дочь. Мужчина, виновный в пожаре, находился в состоянии опьянения и сбежал, оставив родных. В Чистополе в пожаре из-за неисправной техники погибли женщина и двухлетняя девочка. В июне в селе Кубассы из-за неосторожного обращения с огнем погибла 9-летняя девочка. В тот же день в селе Высокая Гора в огне погибли трое: маленький мальчик, девочка и женщина. Спасти жизни могли бы простые и недорогие устройства — автономные пожарные извещатели.

- Можно было избежать трагедий, если бы в доме были датчики. Дети бы проснулись и вышли из дома, — отметил Маринин.

Главный вывод от спасателей: взрослым нужно быть более ответственными. От их действий и бдительности напрямую зависят жизни детей.