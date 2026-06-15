С начала сезона клещи в Татарстане укусили 819 детей

По данным Роспотребнадзора РТ на 11 июня, с начала сезона активности клещей за медицинской помощью обратились 3743 жителя республики, из них 819 — несовершеннолетние. За неделю количество пострадавших выросло более чем на 500 человек. Показатель текущего года оказался ниже прошлогоднего (тогда зафиксировали 5965 обращений).

Больше всего случаев укусов отмечено в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Нижнекамском, Бугульминском и Зеленодольском районах. 173 человека пострадали за пределами Татарстана.

С начала сезона зарегистрированы три случая иксодового клещевого боррелиоза и два завозных случая клещевого энцефалита (после отдыха в Челябинской области и Новосибирске). В республике обработано более 3 тысяч гектаров территорий, прививки против энцефалита получили 12 317 человек — 96% от плана.