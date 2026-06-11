Сергей Лавров поблагодарил мэра Казани за теплый прием и безупречную организацию мероприятий

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Город
11 июня 2026  12:56

На итоговой пресс-конференции по завершении заседания Совета глав МИД стран ОДКБ, которое проходило в Казани с 9 по 11 июня, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров высоко оценил работу принимающей стороны. Министр отдельно обратился к руководству города и республики со словами признательности.

Лавров отметил, что Татарстан служит образцом для формирования новой евразийской архитектуры безопасности, а Казань прочно заняла место одной из ведущих международных площадок страны. Дипломат подчеркнул символичность соседства мечети и православного храма в Казанском кремле, назвав это наглядным воплощением единства религий и культур. Он выразил уверенность в дальнейшем поступательном развитии республики и ее столицы.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, поблагодарил Сергея Лаврова за внимание к внешнеэкономическим связям регионов и помощь в проведении крупных международных мероприятий, включая заседание глав МИД ОДКБ. Как сообщили в пресс-службе раиса, Лавров адресовал слова благодарности Минниханову, его команде и мэрии во главе с Ильсуром Метшиным за содействие в работе и гостеприимство, оказанное всем участникам встречи.

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