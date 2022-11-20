Сергей Рыжиков: Желаю «Рубину» вернуться в РПЛ в этом сезоне. Потом будет сложнее

Презентация книги «Вратарь из народа» в Казани прошла на ура, так что наша беседа с новоиспеченным писателем Сергеем Рыжиковым проходит на позитивном фоне. Двухчасовое общение с публикой, кажется, только добавило ширины его фирменной улыбке. А должность главного тренера в тамбовском «Спартаке», который Сергей Викторович принял полтора месяца назад – уверенности в себе и рассудительности. Но это я замечу уже в ходе нашего общения.

О Тамбове и «Спартаке»

— Сергей, как у вас дела в Тамбове со «Спартаком»?

— Отлично! Завтра выезжаю туда, у меня восемнадцатого ноября контракт кончается. Должен переподписать его – договоренность есть.

— А еще у команды будет восстановительный сбор, не так ли?

— Да. Впереди большая зимняя пауза – весеннюю часть сезона мы начнем первого апреля. И чтобы ребята жирком не заплыли, пару недель подвигаемся.

— Как вы оказались в тамбовском клубе?

— Сейчас в «Спартаке» спортивным директором работает Алексей Викторович Снетков, бывший администратором в печально известном ФК «Тамбов». Он позвонил мне: «Сергей Викторович, есть предложение. Как ты рассмотришь после «Ахмата» вариант со Второй лигой? Есть желание?» Говорю: «Конечно, есть». Андрей Викторович Талалаев – в «Ахмате» я в его тренерском штабе работал – не возражал. Звонок Снеткова был 27-го или 28 сентября, на следующий день в семь утра я был в Тамбове.

— Задачи команды?

— Побеждать в каждом матче. Нужно было выправить ту тяжелую ситуацию, в которой оказалась команда – мало очков набрали. Ребята сплотились, молодцы! Показали, на что способны, я очень благодарен им.

— Как складываются отношения с игроками?

— Об этом лучше у них спрашивать! Но, знаете, мне это интересно. Это, наверное, одна из основных тем и задач главного тренера – построить коммуникацию с игроками. Разные возрасты, разные интересы, разные взгляды на жизнь, на футбол, и даже разные взгляды на замену. И чем больше погружаешься, тем больше понимаешь, что твоя душа к этому лежит.

— Кроме команды, еще успели что-то посмотреть в Тамбове? Я имею в виду футбольную инфраструктуру, областные соревнования.

— Нет. Мы тренировались на Центральном стадионе, когда были игры на земле. Когда на искусственном поле – тренировались в академии. Там неплохая региональная академия, дети живут в интернате, питаются, есть тренажерный зал. Любительских команд в Тамбове много, но когда я приехал, они уже закончили играть. Команда академии играет в КФК (Любительская футбольная лига – прим. ред.), зона «Черноземье». Не довелось еще сходить, было много дел в команде.

Сам город неплохой – 280 тысяч жителей, прекрасная набережная. Есть манеж – не такой, как в Казани, а чисто футбольный, с трибунами на 1,5 тысячи зрителей. «Тамбов» там принимал соперников, когда играл в Первой лиге. Так что условия для работы и жизни отличные. Квартиру мне сразу сняли, родители приехали. Чувствую себя как дома.

Об «Ахмате» и Талалаеве

— В «Спартак» вы пришли, имея за плечами работу в «Красаве», казанской «Смене», какой-то опыт в «Ахмате» с Андреем Талалаевым в помощниках получили…

—Ну не какой-то – большой опыт! Андрей Викторович мне очень многое дал. И в моменте руководства командой, и в выстраивании отношений с игроками. Одно дело – мой опыт игрока, с которым тренеры строили отношения, совсем другое – учиться у такой глыбы, как Талалаев. Андрей Викторович много работал с хорошими специалистами, у него опытный тренерский штаб. Три месяца в «Ахмате» для меня были очень полезны.

— Ощутили какую-то специфику работы в Грозном?

— Нет, мне вообще комфортно работалось. Никакой специфики. У меня супруга из Грозного, правда, она там уже очень давно не была. Хотела приехать, но так и не получилось. Никакой специфики не было – дружелюбный народ, жили и работали в прекрасных условиях. Народ ходил на игры, там пока нет фан-айди.

— Ушли вы из «Ахмата», как я понимаю, из-за того, что главного тренера уволили…

— Счел, что с этический точки зрения мне не надо оставаться после увольнения главного тренера. К тому же и предложения такого не было. Между игроками, тренерским составом общались – все собирались уйти вместе с Андреем Викторовичем.

Рыжиков: «Я желаю «Рубину», чтобы в этом сезоне он вернулся в Премьер-лигу, потому что потом тяжелее будет это сделать»

О «Рубине» и Слуцком

— Я знаю, что игры «Рубина» вы не смотрели, но все-таки не могу не спросить про ваш родной клуб. Что происходит с командой? Казалось бы, подбор игроков, по меркам Первой лиги, великолепный, тренерской состав – тоже. Но результат – не тот, которого ждали. В чем причина?

— Чтобы говорить что-то, надо быть внутри команды, внутри клуба. Какие бы догадки ни были, они все равно будут неполные, что ли, не выражающие полную картину того, что происходит в клубе. Так что я не знаю. Я желаю «Рубину», чтобы в этом сезоне он вернулся в Премьер-лигу, потому что потом тяжелее будет это сделать. Я верю, что команда должны выйти с одного из первых двух мест! Но, с другой стороны, я весной верил в то, что «Рубин» не вылетит.

— Что думаете об увольнении Слуцкого?

— Правильный или неправильный этот шаг – только время покажет. В «Рубине» дали шанс Леониду Викторовичу исправить ситуацию, да и он сам говорил, что для него дело чести – вернуться в РПЛ. Значит, случилось что-то, о чем мы не знаем.

О «Соколе», Второй лиге и деньгах

—Ребята из казанского «Сокола», где вы работали, практически в полном составе пришли сегодня на презентацию. Что значит для вас этот этап тренерской карьеры?

— Я очень благодарен Ильясу Маратовичу (руководителю «Сокола» Ильясу Минневалиеву – прим. Ред.), который меня сначала пригласил проконсультировать их, потом – работать. Я ведь как младенец был – глазками крутил, но ходить еще не мог. И «Смена» (так назывался «Сокол», когда там работал Рыжиков – прим. Ред.) мне помогла сделать первые шаги. В «Красаве» я сбор провел как тренер – глаза, может быть, у меня открылись. А вот в «Смене» я пошел как тренер маленькими шажками – свои методы, свои принципы игровые и околоигровые, околофутбольные. Ребята откликнулись. Да, не получилось занять первое место в чемпионате Татарстана – у нас конкуренты хорошие были! Но движение есть, играет молодежь, и очень приятно было с ним работать и общаться. И я думаю, что ребята из этой команды должны найти себя на профессиональном уровне.

— Говорят, что уже ближайшим летом «Сокол» собирается заявляться во Вторую лигу.

— Да, есть такая задача. Буду держать пальцы, чтобы у них все получилось!

Футболисты из «Сокола» на презентации книги Сергея Рыжикова

— Быть может, есть мысли пригласить кого-то из ребят к себе в «Спартак»?

— Есть такие мысли. Не буду озвучивать фамилии, но переговоры ведем. Некоторые отказываются из-за учебы, некоторые соглашаются. Будем разговаривать. Но сначала самому надо подписать контракт с «Тамбовом», чтобы более конкретно ребят приглашать на определенные условия и что-то им обещать.

— Чем вообще живет Вторая лига? Какие зарплаты у игроков?

— Знаете, Тамбов относится к тем городам, где есть все условия для футбола. Может быть, нет запасного поля естественного – мы тренировались и играли на одном поле, но оно выдержало. Агроном хорошо справляется со своими обязанностями – мы играли 13 ноября, поле было хорошее. Все остальные условия есть, можно играть. Главное, чтобы была любовь к футболу у руководства города и области, у болельщиков. А это есть – на наши игры по 3 тысячи зрителей приходит.

— А ребятам платят нормально, чтобы они могли сконцентрироваться на футболе?

— Совершенству нет предела – улучшать можно любые аспекты. Как игры, так и околофутбольной жизни: питание, автобус, экипировку, жилье на выезде. Но скажу еще раз: в настоящий момент «Спартак» нормально живет. Не шикует, но все нормально.

— Спрошу по-другому – основная часть заработка игроков в окладах или премиальных?

— В окладах, но премиальные тоже хорошие (Рыжиков улыбается, но не «колется» – цифр не называет – прим. Ред.). По меркам Второй лиги у нас, наверное, ближе к хорошим премиальным, чем к средним. Так что нормально.

— Во времена вашей юности тренеры Второй лиги говорили игрокам: «Ваши премиальные зарыты…»

— «…в штрафной соперника», да-да-да! Премиальные хорошие, если брать пять-шесть игр в месяц. Мы сыграли за полтора месяца девять игр – можно было заработать нормально.

— У вас какая-то позиция есть по этому вопросу – где должен быть основной заработок футболиста: в окладе или премиальных?

— Думаю, никто не откажется от хорошей зарплаты и плюс хорошие премиальные. Этот аспект – всецело в ведении тех людей и структур, которые содержат клуб.

Об изоляции, презентации и сыне

— Можно ли говорить, что ваша карьера игрока пришлась на самые «жирные» времена российского футбола?

— «Жирные» – нехорошее слово. Я бы сказал, на золотые времена. Не знаю насчет российского, но татарстанского футбола – это точно! И я еще раз повторю то, о чем и в книге написал: всю жизнь буду благодарен «Рубину», Кафанову, хоть мы и расстались с ним не так, как хотелось бы, и Бердыеву за то, что они мне дали этот шанс. Но я и себе благодарен, в первую очередь, и своей семье, за то, что я смог этим шансом воспользоваться – на блюдечке никто мне его не давал. Конечно, были нюансы, и Витальич (Кафанов – прим. Ред.) терпел… Да, были золотые времена. Я надеюсь, что они вернутся в Казань, но вернуть их будет тяжело.

— Сейчас футбольная Россия изолирована от Европы. Как это сказывается на нашем футболе?

— Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но, быть может, этот факт подтолкнет нас к тому, чтобы обратить внимание на себя: на наш детский футбол, на Вторую лигу, условия содержания клубов, условия конкуренции, лимиты, Fan ID… Все это нужно проработать сейчас, чтобы мы были готовы тогда, когда нас вернут – а в том, что вернут, я не сомневаюсь. Мы должны быть готовы к возвращению и на клубном уровне клубном и на уровне сборной. Да, сейчас наша сборная играет товарищеские матчи не с самыми сильными соперниками, но играет. И тренер выбирает игроков, и есть на что посмотреть, и народу тоже хочется посмотреть на свою сборную.

—То есть торопиться с переходом в азиатскую конфедерацию футбола России не стоит?

— Не стоит. Думаю, рано или поздно эта изоляция кончится. Хотелось бы, чтобы пораньше. И мы снова будем участвовать в международных турнирах.

— Каковы ваши впечатления о презентации книги?

— Самые положительные! Не ожидал, что столько народу придет! Мы с Максимом Михалко (литературным редактором книги Рыжикова – прим. Hед.) вчера были здесь – тут 20 стульев приготовили. Стоим, прикидываем: два человека уже есть – мы с Максом, значит остается 18. Я говорю: «Еще жена моя придет и сын. Значит, уже 16. Николаич приедет, агент…» Но народу сегодня пришло много, приятно! Интересные вопросы были и от тех, кто пришел, и от ведущего. Классно было!

— У меня сложилось впечатление, что я попал в «Рубин» образца там 9-го-10-го года. У входа меня встретил Стас Пергамент, потом подошли Александр Айбатов, Ринат Булатов, Яшар Озджан и другие люди, работавшие в клубе в то время….

— Душевная команда была! Знаете, те времена были золотыми для «Рубина» не только из-за того, что руководство республики все делало для клуба. Очень важно то, что был коллектив единомышленников, которые загорелись одной целью – вознести «Рубин» на Олимп российского футбола. И не только российского.

В Казани на презентации автобиографии Рыжикова раскупили все завезенные в магазин книги.

— Включение Карадениза в презентацию вас удивило?

— Конечно, очень приятная неожиданность! Это Ринат Булатов такой экспромт провернул – классно получилось.

— 85 экземпляров вашей книги разлетелись как горячие пирожки…

—Это хорошо, конечно, но дай бог, чтобы после прочтения в сердце или в уме у читателей что-то осталось. Я надеюсь, книга тронет людей, разъяснит ситуацию, которая предвещала мой уход ... и мой приход осветит, и мое детство футбольное, то, что там в «Красаве» случилось. И про сборную – то, что у нас у нас не получилось на Чемпионате мира в 2014 году.

— Как дела у Сергея Сергеевича Рыжикова? Парню 17 лет стукнуло…

— А что Сергей Сергеевич? Зимой перешел из «Рубина» в ЦСКА, уже 10 месяцев там грызет гранит футбольной науки, постигает нелегкое вратарское ремесло. Надеюсь, что интерес к нему есть. Передал его Николаичу (агенту Рыжикова-старшего Алексею Сафонову – прим. Hед.), сейчас поедем на ужин с Николаичем, будем говорить о том, куда его дальше передать.

— То есть, в ближайшее время ждать трансфера вратаря Рыжикова-младшего?

— Ага, в «Спартак» Тамбов! (улыбается). Нет, пусть сначала шишки набьет, подрастет, опыта наберется, а там видно будет.