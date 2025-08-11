В Казани пресечена деятельность группы «черных» банкиров

Совместными усилиями сотрудников УЭБиПК МВД по Республике Татарстан и регионального управления ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств.

По данным следствия, с 2021 года житель Казани организовал преступную схему, вовлекая в нее двух сообщниц. Группа предлагала услуги по обналичиванию денег через подконтрольные фирмы и ИП, взимая комиссию 13-15% от суммы. Общий оборот составил более 1,1 млрд рублей, а незаконная прибыль – 86 млн рублей.

В ходе оперативных мероприятий задержаны трое подозреваемых. У них изъяты финансовые документы, печати организаций, компьютерная техника и другие доказательства. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьему – подписка о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.