Для гостей гастрофеста на «Лебяжьем» в Казани будут организованы бесплатные шаттлы

16 августа в Казани заработает специальная транспортная схема для удобного посещения гастрономического фестиваля на Лебяжьем. Как сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков, от остановки "Ремплер" до площадки мероприятия будут курсировать бесплатные шаттлы.

Для гостей на личном транспорте предусмотрены парковочные зоны, а любители пеших прогулок смогут дойти до фестиваля живописным маршрутом вдоль каскада озер от остановки "Лебяжье".

В день проведения фестиваля с 10:00 до 18:30 будет увеличена частота движения автобусных маршрутов №36, 36а, 46, 72 и 116. Организаторы рекомендуют горожанам пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок на подъездах к популярному месту отдыха.