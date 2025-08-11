В Татарстане завершили ремонт участка трассы «Казань – Ульяновск»

Республика
11 августа 2025  15:22

В Камско-Устьинском районе завершены работы по реконструкции 2-километрового участка автодороги «Казань – Ульяновск» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик АО «Татавтодор» выполнил полный комплекс работ: от замены асфальтобетонного покрытия до укрепления обочин и нанесения разметки.

Особое внимание уделено качеству дорожного полотна – уложен выравнивающий слой из А16НН и верхнее покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. В прошлом году на этой же трассе уже отремонтировали 6,4 км, что значительно улучшило транспортную доступность района.

Минтранс РТ отмечает, что реализация проекта соответствует задачам создания современной дорожной инфраструктуры в регионе. Обновленная трасса повысит безопасность и комфорт для всех участников движения.

