Форум «РЕБУС» пройдет 18 августа в Казанском Кремле

18 августа в Присутственных местах Казанского Кремля пройдет форум «РЕБУС», посвященный вопросам сохранения архитектурного, исторического и культурного наследия. Эксперты обсудят современные вызовы и новые подходы в этой сфере, включая инновационные технологии и правовые изменения.

Организаторы отмечают, что, несмотря на сложности – нехватку ресурсов, кадров и законодательные пробелы – в последние годы появляются эффективные решения. Особое внимание уделят успешному опыту Татарстана, где удалось достичь значимых результатов в сохранении памятников.

Среди ключевых тем – спасение объектов в малых населенных пунктах, работа с «невидимым» наследием, включая подземные артефакты, и интеграция исторических ценностей в современные общественные пространства.

Форум рассчитан на архитекторов, реставраторов, представителей власти, ученых и активистов, но будет интересен и широкой аудитории. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.