Шесть из восьми комитетов Госсовета РТ остались при прежних руководителях

В Госсовете РТ седьмого созыва сформированы восемь комитетов, сохранив прежний состав и названия. Большинство руководителей сохранили свои посты, однако в двух комитетах произошли кадровые изменения.

Новыми руководителями стали Рягат Хусаинов, который возглавил Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству, и Александр Чубаров, назначенный председателем Комитета по законности и правопорядку.

«Мы практически сохранили преемственность руководителей парламентских комитетов шестого созыва», – отметил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, подчеркнув, что опытные специалисты смогут сразу приступить к работе.

Сегодня мы писали, что Раис Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к Государственному Совету РТ на втором заседании республиканского парламента седьмого созыва. Мероприятие состоится уже 27 сентября. Также мы писали, что Фарид Мухаметшин вновь возглавил Госсовет Татарстана.