 Челнинскую скандалистку Алтынбаеву после возвращения из психдиспансера задержали сотрудники полиции
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Челнинскую скандалистку Алтынбаеву после возвращения из психдиспансера задержали сотрудники полиции

Женщина считает, что ее задержали лишь «под видом» неоплаченных штрафов.

Республика
15 декабря 2021  14:09
Автор:
Ольга Ильина

Челнинскую скандалистку Агину Алтынбаеву задержали сотрудники полиции. По словам антиваксерши, которая в ноябре атаковала тороговые центры, ее «закрыли» якобы из-за неоплаченных штрафов по линии ГИББД. Об этом Алтынбаева сообщила в своих социальных сетях.

Также она сообщила, что беспрепятственно забрала детей, которые были размещены временно в приюте, и поблагодарила начальницу опеки за поддержку.

Ранее «КВ» рассказывали, что скандалистку Агину Алтынбаеву выпустили из психиатрической клиники. Многодетная мать провела там почти месяц.

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Челнинскую скандалистку Алтынбаеву после возвращения из психдиспансера задержали сотрудники полиции
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