Школьников в Татарстане учат делать первые шаги в бизнесе

Специальная программа, реализуемая во многих школах Татарстана, дает шанс ученикам почувствовать себя настоящими предпринимателями.

Первый заместитель министра экономики РТ, директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова сообщила, что республиканская программа «Школьный бизнес-старт», запущенная с подачи Раиса РТ Рустама Минниханова в 2022 году, на сегодня охватила уже более 34 тысяч учащихся средней школы. Только в прошлом году через программу прошли 11,1 тысячи школьников.

За три года было задействовано 180 школ. Среди них не только казанские, челнинские или, скажем, альметьевские.

Часть учебных заведений, участвующих в проекте, базируется в малых городах и селах. Таким образом, шанс узнать, кто такие предприниматели и как ими стать, получили ребята из глубинки, где иной менталитет и далеко не всегда положительно относятся к бизнесу. А здесь их как минимум научат брать на себя риски, принимать самостоятельные решения.

«Школьный бизнес-старт» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Его задача - обеспечить страну необходимыми кадрами. Подготавливать к будущей профессии или сформировать у ребенка тягу к занятию бизнесом надо со школьной скамьи. В этом году у проекта есть особенности. Во-первых, если ранее он был направлен на учащихся 5 - 7-х классов, то в этом учебном году - на 6 - 8-е классы.

Во-вторых, упор сделан на технологические сферы. Как сообщила начальник Управления общего образования Министерства образования и науки РТ Татьяна Алексеева, почти четверть (24,7%) учеников специализированных классов выбирают технологические направления.

Заместитель руководителя центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ Дина Бабий добавила, что все участники республиканской программы «Школьный бизнес-старт» могут получить бесплатную консультацию на тему, как открыть свой бизнес.

Руководитель и непосредственный инициатор проекта «Школьный бизнес-старт», предпринимательница Елена Тихонова более подробно рассказала о том, как все произойдет. Мероприятия будут проводиться весь учебный год. Уже 1 октября стартовал первый этап проекта - деловая игра. В нем детям дают азы, знакомят с основными понятиями бизнеса - и все в игровой форме. Акцент сделан на кибербезопасность.

Тихонова отметила, что на второй этап перейдут только 600 учеников. Отбор будет по результатам анкетирования. Второй этап предполагает более практическую направленность. Дети объединятся в команды, которые должны в течение трех дней разработать свой бизнес-проект - при поддержке взрослых предпринимателей, разумеется. Потом они займутся его реализацией. А готовую продукцию будут продавать на школьных и уличных ярмарках. В прошлом году выручка команд проекта превысила 100 тысяч рублей. Кстати, большую часть средств дети пожертвовали на лечение больного ребенка.

Ориентировочно в январе - феврале состоится чемпионат бизнес-кейсов. Проще говоря, ученики будут решать задачки, поставленные настоящими предпринимателями.

Финал проекта в мае. В него пройдут только 12 команд (или 120 детей). Все они поедут в Москву, на экскурсию в Сколково.

Тихонова подчеркнула, что у проекта нет задачи сделать всех участников предпринимателями. «Мы должны научить их делать первые шаги в бизнесе», - сказала она. А дальше каждый сам сделает свой выбор. Главное, чтобы траектория их развития была связана с республикой.