Слава ветеранам: акция «Парад у дома ветерана» в честь 80-летия Победы

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Город
10 мая 2025  11:56
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казани прошла акция «Парад у дома ветерана», организованная Росгвардией в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники поздравили ветеранов, включая Мануила Давлетшина и Валентину Маркину, вручили им подарки и продуктовые наборы. Мероприятия прошли с участием военного оркестра и волонтёров, которые исполнили песни и стихи военных лет. 

Фото предоставлено Управлением Росгвардии по РТ
Мануил Давлетшин, ветеран войны, служил в авиации и был награждён медалями за мужество. Валентина Маркина пережила блокаду Ленинграда в детстве и помнит те тяжёлые времена. Акция стала доброй традицией для Росгвардии, позволяя выразить благодарность ветеранам за их подвиги.

Валентина Гавриловна вспоминает, что еда в блокадном Ленинграде была очень плохой: суп состоял из вываренной крупы, а хлеб был сделан из целлюлозы, хлопкового жмыха и кукурузной муки. В феврале 1942 года, когда началась эвакуация женщин и детей, Валентина не могла ходить, и мама завернула её в одеяло, положив рядом с вещами для вывоза. Во время погрузки Валентину не заметили и положили в грузовик с вещами. Этот грузовик провалился в полынью, но, к счастью, свёрток с девочкой соскочил на лёд, и водитель следующей машины увидел её. 
Семья Маркиных эвакуировалась в Краснодарский край, а потом мама решила переехать в Татарстан на авиационный завод. Когда Валентине исполнилось 17 лет, она тоже начала там работать. После выхода на пенсию она устроилась в вневедомственную охрану Вахитовского района Казани и проработала там много лет.

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