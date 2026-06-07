Смертельное ДТП в Агрызском районе: пассажир легковушки погиб после вылета в кювет

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Республика
7 июня 2026  18:48
Автор:
Владислав Косолапкин

Сегодня, 7 июня, в Агрызском районе Татарстана произошла очередная трагедия. Водитель автомобиля Renault не выбрал безопасную скорость, машину занесло на встречную полосу, после чего она вылетела в кювет. В результате аварии погиб пассажир.

Это не первое ДТП в районе за последние дни. Днём ранее в кювет опрокинулся Hyundai Solaris, тогда погибла 13-летняя пассажирка.

А несколькими днями ранее в Сармановском районе 18-летний водитель «Лады Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corolla. Водитель «Лады» и его 32-летний пассажир погибли на месте. Ещё один пассажир «Лады» и три человека из иномарки (двое из них — дети) пострадали. Восьмилетняя пассажирка Toyota позже скончалась в больнице.

Госавтоинспекция Татарстана призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.

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