Смертельное ДТП в Казани: мотоцикл после удара сбил пешеходов

Вечером 4 июля на улице Залесной произошла авария с тяжёлыми последствиями. Предварительно установлено: водитель автомобиля «Ниссан» при повороте направо на АЗС не пропустил мотоцикл, двигавшийся попутно по правой полосе. От удара байк потерял управление, вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов.



Мотоциклист погиб на месте. Его пассажирка и оба пешехода госпитализированы, их состояние уточняется. Материалы дела переданы в Главное следственное управление МВД по РТ для процессуальной проверки и принятия решения.