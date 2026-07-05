Смертельное ДТП в Казани: мотоцикл после удара сбил пешеходов

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Город
5 июля 2026  11:51

Вечером 4 июля на улице Залесной произошла авария с тяжёлыми последствиями. Предварительно установлено: водитель автомобиля «Ниссан» при повороте направо на АЗС не пропустил мотоцикл, двигавшийся попутно по правой полосе. От удара байк потерял управление, вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов.

Мотоциклист погиб на месте. Его пассажирка и оба пешехода госпитализированы, их состояние уточняется. Материалы дела переданы в Главное следственное управление МВД по РТ для процессуальной проверки и принятия решения.

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