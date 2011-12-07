Может ли индивидуальный предприниматель оформить выплату по уходу за инвалидом?

Как пояснила начальник отдела назначения и перерасчета пенсии управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Г.Нафигина, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, являются плательщиками страховых взносов.В случае осуществления этой категорией лиц ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, и при условии предоставления документов, подтверждающих отсутствие деятельности в указанные периоды, индивидуальным предпринимателям (адвокатам, нотариусам, занимающимся частной практикой) не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Таким образом, периоды ухода будут включены в стаж для назначения пенсии как иные периоды, засчитываемые в страховой стаж.Однако, оставаясь индивидуальным предпринимателем, вы продолжаете иметь статус работающего (занятого), и право на получение компенсации по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, у вас отсутствует, так как данная выплата назначается только неработающим гражданам.