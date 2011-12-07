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Сотрудникам МЧС Казани в 2020 году удалось спасти 285 человек

Оказана помощь 567 гражданам.

В течение 2020 года в единую дежурно-диспетчерскую службу при Управлении гражданской защиты исполкома Казани поступило от горожан более 321,7 тыс. вызовов. Благодаря быстрым и оперативным действиям сотрудников городской службы МЧС спасено 285 человек, из них 51 ребенок. Оказана помощь 567 гражданам.

Итоги работы городской службы спасателей в 2020 году представил в своем докладе на деловом понедельнике в мэрии Казани начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинант Тимурханов.   

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