Сотрудникам МЧС Казани в 2020 году удалось спасти 285 человек

В течение 2020 года в единую дежурно-диспетчерскую службу при Управлении гражданской защиты исполкома Казани поступило от горожан более 321,7 тыс. вызовов. Благодаря быстрым и оперативным действиям сотрудников городской службы МЧС спасено 285 человек, из них 51 ребенок. Оказана помощь 567 гражданам.

Итоги работы городской службы спасателей в 2020 году представил в своем докладе на деловом понедельнике в мэрии Казани начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинант Тимурханов.