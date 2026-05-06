В Татарстане предупредили об ответственности за незаконный запуск дронов

6 мая 2026  09:01

Антитеррористическая комиссия республики напомнила жителям о запрете на использование беспилотных воздушных судов без специального разрешения. Ограничение действует на всей территории Татарстана, где с 2022 года установлен базовый уровень готовности.

В соответствии с указом Раиса РТ, запускать личные коптеры обычным гражданам запрещено. Исключение делается только для органов власти и спецслужб, а также при условии предварительного согласования. Нарушение запрета влечет административную ответственность в виде штрафов.

Кроме того, указом запрещено публиковать в интернете любую информацию — фото и видео — о применении беспилотников и их последствиях на территории республики. Как отметили в антитеррористической комиссии, многие граждане продолжают нарушать это требование, не осознавая серьезности последствий.

