Татарстанцы сдали на переработку почти 60 тонн старой электроники с начала года

В республике продолжает действовать программа «Школа утилизации: электроника», позволяющая жителям бесплатно избавляться от ненужной компьютерной и бытовой техники.

Только в апреле участники из Казани, Набережных Челнов, Сабинского, Тюлячинского и Пестречинского районов отправили на утилизацию 18,5 тонн отходов. Всего же с января 124 организации собрали 59,7 тонны старого оборудования.

В мае сбор техники запланирован в Казани, Зеленодольске, Альметьевске, Набережных Челнах, а также в Кайбицком, Дрожжановском, Буинском, Апастовском и Сармановском районах. Принимаются компьютеры, офисная и бытовая техника (включая холодильники и стиральные машины), электроинструмент, медицинские приборы, телефоны, гаджеты, электрические игрушки и картриджи (не более 10% от объема сдаваемой техники). Чтобы принять участие, необходимо оставить заявку на официальном сайте программы.

Для справки: в прошлом году татарстанцы собрали 185 тонн старой электроники — результат работы 314 организаций из 32 районов. Программа действует в республике с 2022 года в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».