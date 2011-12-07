В Казани на БКК завершили переустройство сетей водоснабжения и газа

В Казани на прошлой неделе завершили переустройство сетей водоснабжения и газа, сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.

«На прошедшей неделе на объекте завершилось переустройство сетей водоснабжения и газа. Строители продолжили переустройство сетей связи и ливневой канализации, а также озеленение, устройство газонов и монтаж системы полива зеленых насаждений», — уточнили в ведомства.

Кроме того, с объекта вывезли грунт общим объемом 307 тыс. куб. м., заасфальтировано дорожное полотно основного направления между подпорными стенами путепровода. Смонтированы 104 погонных метра водоотводных лотков, установлены более 6 тыс. погонных метров бортового камня. Также завершено устройство опор с пролетными строениями левого и правого проездов и под трамвайные пути и пяти подпорных стен.

Все еще продолжается монтаж трамвайных линий и устройств дорожного полотна левого съезда от Фермерского шоссе до ул. Борисковская, а также монтаж металлоконструкций каркасов остекления пролетных строений и лестничного схода, остекление конструкций монолитным поликарбонатом.

На прошлой неделе в строительстве БКК были задействованы 109 рабочих и 25 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Напомним, Большое казанское кольцо строится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Работы начались в июне 2019 года, завершить их планируют в 2021 году.