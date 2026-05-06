В Казани 7 и 8 мая ограничат движение на площади Тысячелетия

В преддверии празднования 81-й годовщины Победы в центре Казани вводятся временные ограничения для транспорта и пешеходов. Они будут действовать 7 и 8 мая с 16:00 до 23:30 на площади Тысячелетия и прилегающих территориях.

Под запрет попадают улицы Ташаяк, Право-Булачная, Лево-Булачная (до Чернышевского), Кремлевская набережная, а также участок улицы Декабристов — от площади Тысячелетия до Сибгата Хакима. На этот период изменится схема движения.

Госавтоинспекция призывает водителей, пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности неукоснительно соблюдать ограничения, руководствоваться дорожными знаками и указаниями сотрудников экстренных служб, полиции и волонтеров.

Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать маршруты, а по возможности — отказаться от поездок и прогулок в центре в указанные часы. Также казанцев просят временно не пользоваться личным транспортом, чтобы снизить нагрузку на дорожную сеть.