Жительница Казани продала квартиру и машину и перевела мошенникам 11 млн рублей

59-летняя жительница Казани стала жертвой телефонных аферистов, лишившись 11 миллионов рублей. Чтобы обезопасить сбережения, она продала квартиру и автомобиль, а все вырученные средства перевела злоумышленникам.

По данным полиции, всё началось с сообщения в мессенджере: женщине предложили вступить в домовой чат от имени управляющей компании. После перехода по ссылке ей пришло уведомление о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Затем в дело вступили лжесотрудники «Росфинмониторинга» и силовых структур. Они убедили потерпевшую, что на её имя пытаются оформить кредиты, и посоветовали срочно снять наличные, продать имущество и перевести деньги на «безопасные» счета.

Женщина выполнила все инструкции и лишилась крупной суммы. Возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает: настоящие сотрудники банков и госорганов никогда не требуют переводить деньги или оформлять кредиты. При подозрительных звонках следует немедленно прекратить разговор.