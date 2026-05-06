На жилье для льготников в Татарстане выделят 141,5 млн рублей

В 2026 году из федерального бюджета Татарстану направят 141,5 млн рублей на обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Средства получат ветераны войны, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, сообщили в Минфине республики.

Согласно бюджетным назначениям, 10,3 млн рублей предусмотрено для граждан, подпадающих под действие закона «О ветеранах». Еще 126,6 млн рублей пойдут на поддержку в рамках закона «О социальной защите инвалидов в РФ». Дополнительно 5,6 млн рублей выделят на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны по указу президента.

В министерстве подчеркнули, что обеспечение жильем ветеранов и людей с инвалидностью остается приоритетом социальной политики республики.