Роспотребнадзор РТ: В Татарстане на избирательных участках не обнаружено нарушений санитарно-эпидемиологических мер

В Татарстане на избирательных участках не выявлено нарушений требований безопасности при проведении голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«Нарушений, которые могли бы способствовать распространению или быть угрозой для распространения коронавирусной инфекции, на избирательных участках не выявлено», — отметила она.

Замечания по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм Роспотребнадзор выносил только некоторым участкам еде до начала голосования 25 июня. Все они были оперативно устранены, уточнила Патяшина.