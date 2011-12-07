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Роспотребнадзор РТ: В Татарстане на избирательных участках не обнаружено нарушений санитарно-эпидемиологических мер

Голосования по поправкам к Конституции РФ в основной день проходит с соблюдением всех мер безопасности.

В Татарстане на избирательных участках не выявлено нарушений требований безопасности при проведении голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«Нарушений, которые могли бы способствовать распространению или быть угрозой для распространения коронавирусной инфекции, на избирательных участках не выявлено», — отметила она.

Замечания по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм Роспотребнадзор выносил только некоторым участкам еде до начала голосования 25 июня. Все они были оперативно устранены, уточнила Патяшина.

КВ
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