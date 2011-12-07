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В Казани волонтеры «Том Сойер Феста» отреставрируют дом Покровского

Работы по восстановлению деревянного дома начнутся в августе.

В Казани волонтеры «Том Сойер Феста» отреставрируют дом Покровского — памятник дераянного зодчества. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала помощник президента РТ, член совета Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Олеся Балтусова.

«По дому сейчас идет проектирование, потом будет экспертиза», — уточнила Балтусова.

Реставрационные и ремонтные работы планируется начать в августе.

Балтусова также отметила, что в связи с непростой эпидемиологической и экономической ситуацией в этом году координаторы во всех городах страны договорились брать на реставрацию не больше одного дома.

Напомним, движение «Том Сойер Фест» зародилось в Самаре, а 2015 году, а в 2016 году волонтеры из Казани и других российских городов переняли эстафету.

КВ
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