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170 стобалльников подали заявления в КФУ

Шестеро из стобалльников имеют высший балл сразу по двум предметам.

170 абитуриентов со 100 баллами за ЕГЭ подали заявление для поступления в КФУ, сообщает пресс-служба вуза.

Шестеро из стобалльников  имеют высший балл сразу по двум предметам.

По данным на 30 июля 21 тыс. человек подали около 45 тыс. заявлений на поступление.

Более 3,4 тыс. абитуриентов хотят поступить на бюджет в Институт международных отношений, более 2,8 тыс. — в Институт управления, экономики и финансов, более 2,7 тыс. — в Институт вычислительной математики и информационных технологий, более 2,6 в Институт фундаментальной медицины и биологии.

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