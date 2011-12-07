Бикчантаев озвучил планы Татарского театра имени Камала на 2019 год

Главный режиссер Татарского академического театра имени Г. Камала Фарид Бикчантаев озвучил планы творческого коллектива на 2019 год в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».«Радует, что в этом году Совет Федерации возобновил фестиваль национальных театров, который будет проходить в сентябре в Грозном. На фестиваль должны приехать 14 национальных театров и мы в том числе. Мы представим спектакль „Взлетел петух на плетень“», — поделился Бикчантаев.Также Татарский академический театр примет участие в Международной театральной олимпиаде, где команда Бикчантаева стала куратором программы национальных театров. На мероприятие приедут театры Австралии, Америки, Европы, Африки и Индии, отметил главный режиссер театра Г. Камала. По его словам, на данный момент в театре готовятся к предстоящим гастролям в Дели, где пройдет международный фестиваль. Зрители смогут увидеть спектакль «Пришлый» по пьесе молодого татарского драматурга Сюмбель Гафаровой. В этом году театр также поедет на гастроли в Уфу, Грозный, Бухарест и Санкт-Петербург, добавил Бикчантаев.В апреле поклонники Камаловского театра увидят несколько премьер, а в конце месяца театр представят на фестивале в Будапеште, заявил театральный режиссер.Кроме того, коллектив планирует работать и в дни мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. «В августе, как известно, Казань принимает чемпионат WorldSkills, и нам уже звонили — очень хотели, чтобы мы в эти дни работали. Мы уже с этим определились, и где-то 10 дней будем работать, играть спектакли», — заключил собеседник агентства.Видеоверсию интервью можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.