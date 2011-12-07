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Скончался супруг заместителя мэра Нижнекамска Марины Камелиной

Алексей Владимирович ушел из жизни после продолжительной болезни, сообщили в мэрии города.

Накануне скончался супруг заместителя мэра Нижнекамска Марины Камелиной. Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе администрации города.

Сообщается, что перед этим супруг Камелиной сильно болел. «Алексей Владимирович ушел из жизни после продолжительной болезни. Он был заботливым и любящим мужем, внимательным отцом и просто хорошим человеком», — сообщили в мэрии Нижнекамска.

Глава муниципалитета Айдар Метшин уже выразил свои соболезнования в связи с его кончиной.

КВ
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