Из 75 регионов и 11 стран поступило более 3 тысяч заявок в адрес оргкомитета заочного конкурса, проходящего в рамках фестиваля «Гринландия». В этом году по количеству участников он побил все свои предыдущие рекорды.

По словам депутата Госдумы РФ Олега Валенчука, «в основе фестивального движения лежат главные человеческие ценности – любовь к Родине, к своей семье, уважение к подвигам предков».

В связи с пандемией коронавируса и запретом проведения массовых мероприятий фестиваль авторской песни «Гринландия» переносится на следующий год. Однако по словам организаторов, сейчас они делают все возможное, чтобы сделать фестиваль интересным и привлекательным. На данный момент продолжается работа над запуском новых конкурсов и открытием виртуальных площадок.