В России запустили онлайн-акцию «Дом семьи, любви и верности!», сообщают организаторы.

«СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, при поддержке правительственных организаций регионов Российской Федерации, учреждают в эту честь Всероссийскую самоизоляционную перекличку домов: „Дом семьи, любви и верности!“», — уточняется в сообщении.

С 1 по 20 июля все желающие могут загрузить форму с признанием и поздравлением своей семьи на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ .

Все участники акции будут награждены сертификатом «Дом образцовой семьи, любви и верности!».