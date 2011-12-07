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В России запустили онлайн-акцию «Дом семьи, любви и верности!», сообщают организаторы.
«СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, при поддержке правительственных организаций регионов Российской Федерации, учреждают в эту честь Всероссийскую самоизоляционную перекличку домов: „Дом семьи, любви и верности!“», — уточняется в сообщении.
С 1 по 20 июля все желающие могут загрузить форму с признанием и поздравлением своей семьи на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ .
Все участники акции будут награждены сертификатом «Дом образцовой семьи, любви и верности!».