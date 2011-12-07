Не в Москву и не в Питер: топ пять нетипичных направлений с казанского железнодорожного вокзала

Поездки в Москву и Санкт-Петербург давно стали обыденностью для казанцев. Пора начинать открывать новые уголки нашей необъятной страны. «КВ» подготовили топ неочевидных городов, где есть на что посмотреть, а главное, куда можно легко доехать без пересадок прямо с казанского ж/д вокзала.

Муром

Муром находится во Владимирской области, включен в состав Золотого Кольца России. Старинный город обладает древней историей, упоминается в «Повести временных лет» и является родиной известного богатыря Ильи Муромца, а также идеален для прогулок по чистым и озелененным улочкам.

Что сделать?

Побывать в музее «Хлебная горница», посвященному хлебу, калачам и пряникам.

Восхититься памятнику Илье Муромцу, который был не только героем былин, но и реальной исторической личностью из деревни Карачарово под Муромом.

Проплыть под вантовым мостом на теплоходе по Оке.

Потереть на счастье нос кролика у памятника Петру и Февронии Муромским — покровителям любви и верности.

Тюмень

Центр Тюменской области, а также первый русский город в Сибири. Здесь особенно развита добыча «черного золота» — нефтегазовая промышленность, научная сфера, а также кузнечное дело. Город является одним из самых быстрорастущих в России и многоконфессиональных: здесь есть православные и католические храмы, мечети и синагога.

Что сделать?

Отдохнуть телом и душой в горячем источнике «Аван».

Погулять по светящемуся в ночи мосту Влюбленных через реку Тура.

Погрустить у памятника бездомной собаки.

Посетить музей Кузнечного мастерства, где собраны более 5 тыс. кованых экспонатов разных эпох

Улан-Удэ

Столица Республики Бурятия и колыбель российского буддизма. Атмосфера города пронизана восточным колоритом. В Улан-Удэ восхищает гостеприимство местных жителей, а также вкусовое разнообразие национальных блюд. А еще в городе традиционно отмечаются местные праздники. Например, Сагаалган — праздник Белого месяца в конце января — начале февраля.

Что сделать?

Сфотографировать 16-ти метровый монумент «Мать Бурятия» или по-другому «Бурятская Статуя Свободы».

Подняться на Лысую гору и почувствовать близость к буддизму в Дацане (буддийский монастырь-университет) «Ринпоче Багша». Здесь также находятся самая большая в России позолоченная статуя Будды и четки весом 350 кг.

Переночевать в войлочной юрте, покататься на лошадях и поиграть в национальные игры в этнокомплексе «Степной кочевник» у подножья горы Тамхита.

Иркутск

Сибирский город и центр Иркутской области располагается на берегах Ангары. Историческое наследие города внесено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На границах Иркутской области и Республики Бурятия находится знаменитое озеро Байкал.

Что сделать?

Полюбоваться танцующими и поющими нерпами в иркутском Нерпинарии.

Посмотреть на самобытные экспонаты в галерее современного искусства Виктора Бронштейна.

Съездить в архитектурно-этнографический комплекс «Тальцы», где собраны деревянные постройки из затопленных сел и городков при строительстве Иркутской ГЭС. Комплекс делится на четыре зоны: русская, эвенкийская, бурятская и тофаларская.

Тверь

Город находится между Москвой и Петербургом, но почему-то часто обделен вниманием. Хотя Тверь один из древнейших городов России, аккуратный и благоустроенный. Первое упоминание о нем появилось еще в 1135 году. Одни из самых ценных исторических достопримечательностей города - набережная Степана Разина и Староволжский мост.

Что сделать?

Узнать больше о козлах в тверском музее козла, где собраны около 5,5 тыс. экспонатов из 40 стран мира.

Посидеть на скамеечке рядом с памятником Михаилу Кругу на бульваре Радищева.

Восхититься красивыми интерьерами Путевого дворца - особняка половины XVIII века, где любила останавливаться императорская семья.

Сфотографироваться на фоне изящного Староволжского моста.





«Многие страны закрыты, поэтому сейчас особенно актуально изучать российские маршруты. Летом к нам приезжал туристический поезд до Самары. Там все удобства: есть душ и вагон-ресторан. Туристов встречают в Самаре, а дальше проводят экскурсию по городу с посещением многих достопримечательностей. Замечательно, что существуют такие направления, интересно открыть для себя новый город в путешествии на поезде», — рассказывает работник казанского ж/д вокзала Ирина Цыплакова.