Не в Москву и не в Питер: топ пять нетипичных направлений с казанского железнодорожного вокзала

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Поездки в Москву и Санкт-Петербург давно стали обыденностью для казанцев. Пора начинать открывать новые уголки нашей необъятной страны. «КВ» подготовили топ неочевидных городов, где есть на что посмотреть, а главное, куда можно легко доехать без пересадок прямо с казанского ж/д вокзала.
Муром находится во Владимирской области, включен в состав Золотого Кольца России. Старинный город обладает древней историей, упоминается в «Повести временных лет» и является родиной известного богатыря Ильи Муромца, а также идеален для прогулок по чистым и озелененным улочкам.
Что сделать?
Центр Тюменской области, а также первый русский город в Сибири. Здесь особенно развита добыча «черного золота» — нефтегазовая промышленность, научная сфера, а также кузнечное дело. Город является одним из самых быстрорастущих в России и многоконфессиональных: здесь есть православные и католические храмы, мечети и синагога.
Что сделать?
Столица Республики Бурятия и колыбель российского буддизма. Атмосфера города пронизана восточным колоритом. В Улан-Удэ восхищает гостеприимство местных жителей, а также вкусовое разнообразие национальных блюд. А еще в городе традиционно отмечаются местные праздники. Например, Сагаалган — праздник Белого месяца в конце января — начале февраля.
Что сделать?
Сибирский город и центр Иркутской области располагается на берегах Ангары. Историческое наследие города внесено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На границах Иркутской области и Республики Бурятия находится знаменитое озеро Байкал.
Что сделать?
Город находится между Москвой и Петербургом, но почему-то часто обделен вниманием. Хотя Тверь один из древнейших городов России, аккуратный и благоустроенный. Первое упоминание о нем появилось еще в 1135 году. Одни из самых ценных исторических достопримечательностей города - набережная Степана Разина и Староволжский мост.
Что сделать?
«Многие страны закрыты, поэтому сейчас особенно актуально изучать российские маршруты. Летом к нам приезжал туристический поезд до Самары. Там все удобства: есть душ и вагон-ресторан. Туристов встречают в Самаре, а дальше проводят экскурсию по городу с посещением многих достопримечательностей. Замечательно, что существуют такие направления, интересно открыть для себя новый город в путешествии на поезде», — рассказывает работник казанского ж/д вокзала Ирина Цыплакова.