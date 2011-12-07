ТПП РТ реализует проект по вовлечению в бизнес для студентов по России и в странах СНГ

Торгово-промышленная палата РТ планирует реализовать программу по вовлечению студентов в предпринимательскую деятельность по России и в странах СНГ, сообщил директор Департамента стратегического развития ТПП Марат Ахматов.

Подобная программа по вовлечению молодежи РТ в бизнес была запущена в конце 2020 года.

«Молодых студентов, которые находятся при бизнес-инкубаторах университетов, интегрировали в нашу рабочую деятельность. У них есть возможность обучаться продажам, переговорам. Студенты 1–6-го курсов уже на первом этапе могут определиться, какие направления им могут быть интересны», — рассказал Ахматов.

Он также уточнил, что программа позволяет студентам испытать свои способности на практике и зарекомендовать себя для дальнейшего трудоустройства.

Ахматов также сообщил, что ТПП РТ планирует продолжить реализацию конкурса «100 лидеров — Татарстан будущего» по грантовой поддержке молодежных стандартов. В прошлом году реализовать проект не получилось из-за пандемии.