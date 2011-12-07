На новой выставке в казанском Музее-мемориале ВОВ представят редкие образцы стрелкового оружия

В Музее-мемориале Великой Отечественной войны завтра, 4 мая откроется выставка «Всё для Победы» — об оружии Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.

Посетители смогут увидеть оружие Красной армии и Вермахта, а также фотографии, рисунки и агитплакаты из фондов Национального музея.

Среди редких экспонатов — первый советский скорострельный синхронный авиационный пулемёт ШКАС, разработанный в 1930 году; пистолет‑пулемет Дегтярева образца 1934 года; трофейный финский пистолет‑пулемёт системы Аймо Лахти — Suomi KP/-31.

Продлится работа экспозиции до 3 сентября.

В создании выставки принимали участие Военно-патриотического отряда «Легион» и Региональной общественной молодежной организацией «Объединение «Отечество» РТ.