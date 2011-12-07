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Министерство просвещения РФ рекомендует регионам отложить выпускные вечера до августа

Речь идет об очных мероприятиях для 11-классников.

Министерство просвещения РФ рекомендует регионам отложить выпускные вечера до августа. Речь идет об очных мероприятиях для 11-классников. Данные мероприятия будут проведены только при улучшении эпидситуации на территориях, вышедших на третий этап снятия ограничений по коронавирусу.   

Дата выпускных в формате онлайн остается пока неизменной: 27 июня.

Впрочем, власти субъектов, которые уже к этой дате подойдут к третьему этапу послаблений, могут принять решение о проведении праздника оффлайн по своему усмотрению.

КВ
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