В Казани подростков на мопедах без прав оштрафовали за езду по пешеходным улицам

В центре Казани сотрудники Госавтоинспекции выявили троих несовершеннолетних нарушителей на мопедах без номеров. Поводом для проверки послужил ролик, распространившийся в соцсетях: на записи было видно, как юные водители передвигаются по пешеходным зонам.

Как установили в ГИБДД, возраст нарушителей составил от 14 до 17 лет. Двух семнадцатилетних молодых людей привлекли к административной ответственности за отсутствие водительских прав и государственных регистрационных знаков. Их мопеды эвакуировали на специализированную стоянку.

В отношении 14-летнего подростка завели карточку нарушителя. Соответствующие документы направлены в его школу и в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Кроме того, штрафы выписаны и родителям всех троих — за то, что допустили детей к управлению мопедами. Материалы дела переданы в подразделение ПДН для решения вопроса о привлечении взрослых к ответственности за ненадлежащее исполнение воспитательных обязанностей.