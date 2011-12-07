Татарстанские студенты верят в себя и воплощают мечты в жизнь

«КВ» побеседовали с тремя победителями масштабного соревнования, выступившими от Татарстана.

Кристина Николаева (номинация «Укрепление семейных ценностей», проект «Форум молодых семей «О-чаг»):

- Даже не подозревала, что смогу выиграть. Просто искренне мечтала реализовать свой проект.

- Что представляет из себя ваш замысел?

- Форум «О-чаг» направлен на формирование и развитие сообщества молодых семей Татарстана, а также пропагандирует семейные ценности среди молодежи. Наша основная цель - чтобы родители и дети понимали друг друга. Современный мир быстро развивается, и не каждый успевает за нынешним темпом жизни. Особенно тяжело, на наш взгляд, приходится семьям. Мы пытаемся решить вечную проблему отцов и детей, стереть границы между людьми разных поколений.

- Какие вы видите дальнейшие перспективы?

- Надеемся, что к нам присоединится большинство республиканских семей.

- Есть ли у вас профессиональная мечта?

- Придерживаюсь мнения, что мечта - это нечто неосуществимое. Имеется цель, к которой я стремлюсь. Для меня важно реализоваться в жизни и построить карьеру.

Екатерина Панкова (номинация «Укрепление семейных ценностей», проект «Чемпионат по сторителлингу «Я выбираю жизнь в семье»):

- У меня большой опыт в написании проектных заявок и реализации проектов. Так что победить для меня не было сложно. Я была уверена в успехе, так как здраво оценивала свои силы и возможности.

- Где еще вам доводилось участвовать?

- Являюсь победителем грантовых конкурсов 2013, 2015 и 2019 года. Имею опыт реализации проекта без внешнего финансирования. Например, программа «Маршрутами героев», реализуемая сейчас в общественном транспорте Казани, является полностью волонтерской. Грант - это, безусловно, здорово. Но можно справиться и без него.

- Расскажите о проекте «Я выбираю жизнь в семье». Для чего он нужен?

- Это творческое соревнование студентов по написанию историй и самопрезентация на выбранную тему. Студенты из разных вузов ПФО, прошедшие отбор, расскажут захватывающие истории о том, почему они выбирают родительство и приверженность традиционным семейным ценностям.

Помимо прочего, участники пройдут обучающий модуль по сторителлингу. Данный курс поможет сделать истории и выступления более интересными и качественными. Победители чемпионата будут выбраны по результатам зрительского голосования. Лучших ждут ценные подарки.

- Какие цели ставите перед собой сейчас?

- Очень хочется, чтобы проект вышел на всероссийский уровень. Именно так мы привлечем внимание к любой социально значимой проблеме!

- Что помогает вам в ваших замыслах?

- Упорство и труд! Если уж ты взялся за какое-то сложное и масштабное дело, доведи его до конца. Даже если не все получается с первого раза.

Милена Викторова (номинация «Добровольчество», проект «Школьный буккроссинг «КниGO»):

- В конкурсе Росмолодежи участвовала впервые. Для меня это было по-настоящему значимое событие. Конечно, волновалась. Но продолжала верить в себя. Победить сложно, но шансы есть у каждого. Главное преподнести свою идею так, чтобы экспертная комиссия поняла: вы действительно заинтересованы в происходящем.

- Чему посвящен ваш проект?

- Это небольшая платформа-локация для обмена литературой. Принцип работы очень прост: прочитал книгу - передай другому. Проект дает бумажным изданиям вторую жизнь, а также помогает сохранять природные ресурсы и знакомит детей с проблемами экологии.

- Как будете реализовывать свою идею?

- Для начала мы установим наши полочки в 34 школах, присоединившихся к проекту. В дальнейшем планируем заинтересовать нашей программой другие казанские школы и учреждения дополнительного образования. Очень хочется, чтобы проект распространился по всему Татарстану.

- Что дало участие в конкурсе?

- Бесценный опыт, который больше нигде не получишь. Наш коллектив по-настоящему сплотился. Мы с ребятами - разработчиками проекта, стали одной большой семьей.

- Каков ваш жизненный девиз?

- Быть чемпионом в том, чем я занимаюсь!