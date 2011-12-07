«Меня не найдут, а вам статью нарисуют»: как «нагреваются» в казанских чатах на антипрививочниках

Объявление о продаже поддельных справок о вакцинации против ковида можно найти в любом чате или Telegram-канале. Особенно предприимчивые дельцы даже не особо скрывают свои данные и постят объявления в тематических группах.

Услуги Виктории

Одно из таких объявлений, которую заметил корреспондент КВ, было в открытую размещено в чате локальной группы поселка Салмачи, где одна из пользовательниц поинтересовалась, может ли кто-то «помочь с медосмотром».

Другая пользовательница — Виктория, как у нее значится в аккаунте, скинула в ответ сообщение: «Вакцинирование с внесением в базу на Гос услугах» (пунктуации и орфография автора сохранены — прим. Ред.). Женщина рассказывала о том, как можно обойти «мировой заговор», и предупреждала о якобы видеофиксации, которую введут в будущем при дальнейшей вакцинации. Виктория агитировала заказать справку прямо сейчас.

За свои услуги она запрашивала 2,6 тыс. или 3,5 тыс. рублей в зависимости от оперативности. Она обещала при оплате за срочность сделать прививку «задним числом» и тогда документ о якобы вакцинации появится на госуслугах через три дня.

Также женщина предупредила, что работает исключительно по предоплате в 700 рублей. Полную оплату, по ее словам, нужно внести после второй «прививки».

«Можете написать заявление»

Как рассказала изданию еще одна пользовательница чата, заинтересованная в «медоосмотре», она перевела деньги Виктории в качестве предоплаты за сомнительную услугу. Но никакой справки не получила — Виктория пропала из онлайна. При очередных требованиях вернуть средства она, наконец, ответила, рекомендовав обратиться в полицию, где на требующую возврата, по словам Виктории, оформят дело за попытку подделать документ: «Можете написать заявление о том, что вы пытались купить фиктивную справку. Меня, может, и не найдут, а вам статью нарисуют».

Скриншоты переписки передала в редакцию нашего издания неудавшаяся покупательница поддельного сертификата на условиях анонимности. В правоохранительные органы она, конечно, не обратилась.

Жалобы на «Викторию» корреспонденты КВ обнаружили еще в двух городских открытых чатах, где пользователи предупреждают друг друга, что женщина берет предоплату за услугу псевдо-вакцинации и исчезает из вида. Никто из них, естественно, в полицию с заявлением не обращался — себе дороже. Вот такая анекдотичная ситуация.

Расчет продавщицы липовых справок, конечно, вполне очевиден: на такой исход она как раз и надеется. Антипрививочники предпочитают забыть о потерянных деньгах, чтобы избежать уголовного преследования. Мы уже рассказывали, какое наказание может грозить тому, кто захочет подделать этот сертификат. И поэтому, думается, бизнес «Виктории» процветает.

Заработать на бытовой бредятине — done

Редакция «Казанских ведомостей» передала информацию об объявлениях о продаже поддельных сертификатов вакцинации в чате поселка Салмачи в полицию. Мы сообщим о том, какое решение примут правоохранительные органы по факту.

Заведующий кафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета, известный советский и российский психиатр Владимир Менделевич в разговоре с изданием отмечал, что причина страха людей перед вакциной строится либо на основе иррационального мышления — именно тогда возникают мысли о всемирном заговоре и чипизации прививкой, либо из-за отсутствия фактических знаний — люди просто не знают и не стремятся узнать больше информации о вакцине и том, как она работает. И то и то порождает страх и опасение перед тем, чего человек не может понять, а отсюда и «бытовую бредятину».