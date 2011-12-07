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Торжества в день памяти Казанской иконы Божией Матери пройдут в Татарстанской митрополии

Торжества в день памяти Казанской иконы Божией Матери пройдут в Татарстанской митрополии
3-4 ноября 2018 года, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.), в Татарстанской митрополии состоятся масштабные мероприятия в честь чудотворного образа. Центром торжественных богослужений станет столица Татарстана.
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