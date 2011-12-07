На полях былых сражений подростки постигают смысл жизни и весь ужас войны

Начало

— Если говорить о героях, которые побуждают меня снова и снова обращаться к теме войны, то это мой дед-фронтовик и бабушка-труженица тыла. Дед не считал себя героем, хотя имел орден Славы третьей степени и участвовал в освобождении Кенигсберга. Он говорил: «Я простой русский солдат». А бабушка в свои 14 — 15 лет вместе с другими подростками строила в Удмуртии железную дорогу, по которой пошли потом военные эшелоны.

Когда я пришел в школу в 90-е годы, о патриотизме особо не говорили. С этой целью и был задуман наш поисковый отряд: не дать новым поколениям забыть о страшной войне, сохранить память о подвиге народа. Именно память! Если она жива, будут помнить и подвиги тех, кто за нас воевал. Задача поисковиков — эту память оживить, перезагрузить и не дать уничтожить правду о великом подвиге нашего народа.

Директор лицея Геннадий Иванов поддержал мою инициативу сформировать поисковый отряд «Бугульма-поиск», пообещав оказывать группе поддержку и помощь. В нашем отряде преимущественно 9 — 10-классники. Но в экспедициях присоединяются учителя, студенты, неравнодушные люди, мои дети.

Наши цели — увидеть места боев и представить условия, в которых воевали солдаты; понять, что такое война, и задуматься над смыслом своего существования. Школьники удивляются, оказывается, можно жить без интернета и гаджетов. И видеть другую жизнь — ту, что за экраном телефона.

Трудности

— Организация экспедиции требует финансовых затрат: билеты, продукты, туристическое оборудование. Отряду помогают администрация Бугульмы, благотворительный фонд и школьная администрация. В лицее создан уголок поискового отряда. А занятия для будущих поисковиков проводим во Дворце пионеров. Курс подготовки включает изучение истории и обучение азам медицины. Находиться-то приходится в полевых условиях. Если, не дай бог, кто-то получит травму, нужно уметь оказать первую помощь. А также знать, что делать при укусе змей, клещей, при аллергии. Не менее важна туристическая подготовка: умение ориентироваться в пространстве, пользоваться хотя бы компасом. Сотовая связь есть не везде, мобильный телефон в походе не помощник.

Знакомим ребят с правилами проведения эксгумационных работ. Мы проводим подъем останков бойцов археологическим способом. Нужно понять, как они располагаются, определить характер повреждений. Все действия обязательно фиксируются: как, каким образом все сделано, тип захоронения. Все оформляется протокольно.

Не менее важно уметь пользоваться оборудованием: щупами, металлоискателями, GPS-навигаторами, знать, как установить палатку, пользоваться спальником, уложить рюкзак, разжечь костер. И конечно, соблюдать технику безопасности, она на первом месте. Места боев содержат в себе взрывоопасные предметы, нужно соблюдать особую осторожность. Ребята предварительно знакомятся с видами вооружения и обмундирования: какими пользовались бойцы Красной армии, а какими — армии вермахта. По фрагментам одежды (лоскутам, пуговицам) учатся определять, кому принадлежат останки. Так мы готовимся целый год. Затем инструктаж и сам поход.

Предупреждаю о психологической нагрузке. О том, что работать придется с останками, значит, соприкоснуться со смертью. Спрашиваю ребят: «Сможете это перенести?» На моей памяти были те, кто первые пару дней копал, а при работе с останками поняли, что не справляются.

К нам в отряд приходят по желанию. Но многие родители настаивают на том, чтобы сына взяли в экспедицию: «Хотим, чтобы парень стал мужчиной». Сейчас занятия посещают и девушки. Итогом остаются довольны и родители, и дети.

Районы поисков

— Ездим в Ленинградскую область, в район Любани. В прошлом году были в Волгоградской области. Работаем вместе с другими отрядами. За все время существования отряда мы подняли порядка 50 — 60 останков бойцов. Видя процесс своими глазами, ребята понимают важность момента. Многие потом едут во второй, третий раз.

Всегда спрашиваем у ребят о впечатлениях до и после поездки. Сравниваем потом ответы — это небо и земля. Если до поездки подросток говорит, едет в экспедицию, чтобы отдохнуть и развеяться, то после: «Да, развеялся, но в то же время серьезно задумался о жизни. Понял, чтобы оставить в ней след, нужно совершить что-то значимое для общества». Когда слышу это, понимаю, моя воспитательная цель достигнута.

Традиции

— В каждой экспедиции проходит посвящение в поисковики новичков. Им нужно пройти испытания: проползти под условной колючей проволокой, пройти грязь, найти пострадавшего и оказать ему первую помощь. После этого ребята читают клятву, целуют саперную лопатку. Говорят, что готовы посвятить себя поисковому движению, и обмазывают щеки грязью в знак того, что готовы все преодолеть.

В завершение экспедиции возлагаем цветы на могилы погибших героев. Иногда удается попасть на церемонию торжественного перезахоронения найденных нами останков. Здесь уже никто не может сдержать слез. Ведь это ты поднял останки этого бойца… А если еще удалось найти медальон солдата, установить его личность, найти семью и увидеть на архивном снимке, как он выглядел при жизни… Очень эмоциональный момент!

В те минуты особенно остро осознаешь, что в финале войну выиграли… 16 — 17-летние парни, десятиклассники, которые приписывали себе года и шли на фронт. Более старшие-то ребята погибли в начале войны. Когда нынешние десятиклассники понимают это, говорят, что не смогли бы повторить подобное. Просто не готовы…

Поисковый отряд — это одна большая семья. Бывает, ребята знакомятся в походах. Создают потом семью и передают поисковую эстафету уже своим детям. Образуются так называемые поисковые семьи.

Достижения

— В прошлом году отряд участвовал в межрегиональном военно-поисковом сборе поисковых отрядов в Челябинской области «Военно-поисковая тропа». Он проходил в городе Чебаркуле, где упал знаменитый метеорит. Соревнования проходили на территории воинской части. Наши ребята приехали на такие впервые. С горящими глазами состязались с другими участниками, заняли второе место и остались очень довольны.

Интересное

— У поисковиков свои суеверия. Очень часто можно слышать истории о том, что погибшие солдаты приходят к ним во снах. Когда поисковик называет место, где ему приснился такой сон, мы начинаем осматривать его и действительно находим останки. Раньше, когда я приносил экспонаты домой, моя собака начинала выть. Но стоило унести их в музей, вой прекращался. Думаю, какая-то невидимая связь поколений все-таки присутствует.

А как-то отправились с нами студенты, к походной жизни абсолютно не подготовленные. Поехали в экспедицию на 20 дней в одних джинсах и кроссовках. Во время первого же дождя промокли до нитки, а переодеться не во что! Ладно, одели мы их. Но возникла другая проблема: ребята не умеют ни дров наколоть, ни пилить, ни костер разжечь или готовить. Пришлось учить. С шутками и наставлениями удалось-таки выковать настоящих поисковиков.

Задачи

— Отряд «Бугульма-поиск» входит в состав республиканского объединения «Отечество». Его отдельные отряды занимаются и поисками захоронений времен Гражданской войны. Находят останки тех лет, перезахоранивают их, как бы примиряя тогдашних врагов между собой. Гражданская война — страшная сила! На ней брат шел против брата, сын — против отца… Об этом мы тоже должны помнить, чтобы такое не повторять.

Помимо поисковой деятельности ухаживаем за солдатскими захоронениями и памятниками. Участвуем в различных акциях и маршах 9 Мая и 22 июня, в День скорби. К нам постоянно обращаются граждане с запросами по поводу своих пропавших без вести родных. К сожалению, все из них мы не в силах удовлетворить по ряду причин — либо упоминания об этом бойце в архивных документах отсутствуют, либо хранятся под грифом «секретно».